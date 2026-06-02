La Academia de Hollywood premiará a los 50 mejores cines del mundo

Archivo - Sala de cine de Tabakalera - TABAKALERA - Archivo

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidenses ha anunciado un nuevo galardón internacional. A través de una lista de cines destacados (la Academy Marquee Theater List), la Academia celebrará la experiencia tradicional de ver películas en salas.

"Durante generaciones, las salas de cine han reunido al público, han forjado comunidades y han creado recuerdos inolvidables", reza la publicación con la que la Academia ha dado a conocer el galardón en sus redes sociales. El premio "reconoce a las salas que sientan las bases en cuanto a experiencias cinematográficas excepcionales y mantienen viva la magia de la gran pantalla para las generaciones futuras".

For generations, movie theaters have brought audiences together, shaped communities, and created unforgettable memories.



Today, we're excited to unveil the Academy Marquee Theater List, a new global award recognizing the theaters that set the standard for exceptional moviegoing… pic.twitter.com/cm6bTuFwIm — The Academy (@TheAcademy) June 1, 2026

La lista inaugural, prevista para la primavera de 2027, en el marco de la celebración del centenario de la Academia, incluirá 50 salas (25 estadounidenses y 25 internacionales). Los cines serán seleccionados por un comité formado por miembros de la Academia de todas las ramas y tendrán que ser aprobados por la Junta de Gobernadores.

REQUISITOS Y CRITERIOS DEL NUEVO PREMIO

Solo serán elegibles para el reconocimiento "los cines físicos que operen durante todo el año". Además, se podrá presentar un máximo de 10 cines gestionados por el mismo propietario o cadena.

En cuanto a los criterios de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes factores: implicación con la comunidad; calidad visual y sonora; programación; diversidad, inclusión y accesibilidad; importancia histórica y conservación; diseño, iluminación y estado de la sala; y concesiones.