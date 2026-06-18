Ben Stiller hará un documental sobre los NY Knicks con A24 y HBO - CONTACTO

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Ben Stiller, fan declarado de los Knicks que ha seguido con desbordante y muy visible interés su camino hacia el título de campeones de la NBA desde su asiento a pie de pista en el en el Madison Square Garden, plasmará esa pasión en una docuserie. El proyecto no estará centrado solo en la reciente victoria, sino que repasará toda la historia y legado del mítico equipo de baloncesto estadounidense.

"No podría estar más emocionado por rodar este documental con A24 y HBO sobre los NY KNICKS", ha escrito Stiller en su cuenta de X, antes Twitter. Puesto que el actor y director se hizo notablemente viral durante la temporada por estar grabando los partidos con su móvil, un usuario relacionó este comportamiento con la noticia. "Así que eso es lo que estabas haciendo", señaló.

Couldn’t be more excited to make this doc with @a24 and @hbo about the NY KNICKS!!!!!!#LETSGOKNICKS pic.twitter.com/1hMzcShybU — Ben Stiller (@BenStiller) June 17, 2026

So that’s what you were doing pic.twitter.com/EqFLv0p7h6 — AI Artist (@KheeLee) June 18, 2026

Según recoge TheWrap, la docuserie estará realizada en colaboración con la NBA y, según resalta A24, ofrecerá "un acceso sin precedentes" a esta, con "imágenes nunca antes vistas y una visión definitiva de una de las historias más emblemáticas del baloncesto". De acuerdo a la sinopsis facilitada por el estudio, la producción "recorrerá toda la trayectoria de la franquicia, desde los años 90 hasta la improbable racha que batió récords y que finalmente devolvió un título a Nueva York" tras 53 años de espera.

BEN STILLER ADELANTA QUÉ ESPERAR DE LA DOCUSERIE SOBRE LOS KNICKS

Aparte de en redes sociales, Stiller abordó el proyecto en su paso por Roomates, podcast presentado precisamente por dos jugadores estrella de los Knicks, Jalen Brunson y Josh Hart. "Me hace mucha ilusión anunciar que vamos a rodar oficialmente un documental sobre los New York Knicks para HBO, en colaboración con A24 y con la plena colaboración de MSG y la NBA", expresó.

"Y, obviamente, he estado grabando algunas cosas con el móvil, pero va a tratar, en cierto modo, de todas las épocas de los Knicks y de este equipo. Es evidente que aquí se produce la culminación de algo que lleva mucho tiempo sucediendo", explicó el actor. "Es muy emocionante y es genial haber tenido...todo este acceso a vuestro equipo, lo cual es estupendo. Y probablemente vamos a grabar un poco más durante la próxima temporada, así que os voy a contactar para haceros algunas entrevistas", adelantó, añadiendo que trabajará en ello a lo largo del próximo año.