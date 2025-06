28 años después: 5 claves del virus que revela rageleaks.net, la web secreta de 28 días después

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

28 años después cuenta con una página web promocional secreta a la que solo se puede acceder conociendo la contraseña. Ambientada en el universo de la franquicia, se presenta como un lugar seguro donde los supervivientes tras el estallido del virus de la rabia pueden obtener valiosa información que, de otra forma, nunca llegaría a su conocimiento.

La página web, a la que se accede a través de RageLeaks.net con la contraseña 'mementomori', incluye un contador que, en el momento del estreno de la nueva cinta llegará a los 28 años y una serie de archivos de audio e imagen que ayudan a entender lo sucedido en las casi tres décadas transcurridas desde los eventos de la primera película.

Así, la página web ofrece información clave que ayuda a poner en contexto la trama de 28 años después y a entender mejor los estragos del virus y su evolución desde el primer brote en Gran Bretaña.

An in-universe dark web page for ‘28 YEARS LATER’ has been set up that can be visited online



Includes images and reports of what is happening in the UK after world governments have kept information about survivor communities & the Infected classified



🔗:… pic.twitter.com/IRJyGMvhNM