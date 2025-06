Contraseña y cómo entrar en la 'dark web' de 28 años después que revela qué pasó con el virus tras 28 días después

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

28 años después lleva el terror y la intriga más allá de la gran pantalla. Y es que, para todo aquel que quiera sumergirse más a fondo en apocalipsis de Danny Boyle y Alex Garland para descubrir lo que ha estado ocurriendo en Reino Unido entre la primera y tercera entrega, existe una misteriosa página de la "dark web" a la que solo se puede entrar conociendo la contraseña.

Así, a través de RageLeaks.net, los fans pueden acceder a un convincente portal ambientado en el universo de la franquicia, que incluye numerosos archivos relacionados con el virus de la rabia y su propagación, además de detalles que no se han dado a conocer al gran público. Para iniciar sesión con una cuenta falsa de administrador, tan solo es necesario introducir la contraseña: "mementomori".

Cabe decir que "memento mori" es una expresión en latín que se traduce como "recuerda tu mortalidad" y que a lo largo de la historia se ha usado y representado en obras de arte para subrayar esa ineludible verdad, a veces con la intención de animar a aprovechar la vida.

La calavera y el reloj de arena son símbolos que remiten a esta expresión y que se han usado además como elementos recurrentes en las imágenes promocionales de 28 años después y que, como bien sabrán quienes vean la película, está ligada con el doctor Kelson, el misterioso personaje encarnado por Ralph Fiennes.

