¿Las 10 peores películas de superhéroes de la historia?

Lejos del agotamiento del género, y para satisfacción del fandom, las adaptaciones basadas en personajes de cómic viven un momento muy dulce. Clara muestra de ello es Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, la cinta de Sam Raimi sigue arrasando en los cines de todo el mundo.

Claro que no todas las cintas de esta temática gozan del mismo éxito y algunas de ellas, como Howard, un nuevo héroe, producida por George Lucas en 1986 y otras más recientes como el Morbius de Jared Leto, no convencen a la inmisericorde y feroz crítica. Y es que una mala elección de casting o un guion sin sentido pueden derivar en un fracaso estrepitoso. Es entonces cuando películas como estas, pasan a formar parte de la lista de las peores adaptaciones.

En este sentido, cada vez son más las adaptaciones basadas en tebeos que acaban formando parte de dicha lista. Y entre los fans, siempre surge una pregunta, de entre todas ellas, ¿cuáles son las diez peores películas de superhéroes de toda la historia? Según las puntaciones de la web Rotten Tomatoes, estas son las que posiblemente sean merecedoras del dudoso honor de formar parte de dicha lista.

THE SPIRIT (2008) 14%

En The Spirit, Gabriel Macht encarnaba bajo la dirección del propio Frank Miller al icónico héroe enmascarado creado por Will Eisner en 1940. A pesar de contar con unos potentes efectos visuales y un villano encarnado por Samuel L. Jackson, los ridículos diálogos y su confusa trama no convencieron a la crítica, que la puntuó con solo un 14% en Rotten Tomatoes.

STEEL (1997) 12%

Esta cinta protagonizada por la estrella de la NBA, Shaquille O'Neal en 1997, adaptaba al personaje de DC Cómics, John Henry Irons, también conocido como Steel. Sin embargo, fue tildada como una cinta de serie B y la crítica la valoró con tan solamente un 12%. Eso sí, a pesar de que la película le valió al jugador de baloncesto una nominación a los Razzie, contó con un único punto a favor: la encarnación del personaje de Susan Sparks de Annabeth Gish.

SUPERMAN IV: EN BUSCA DE LA PAZ (1987) 12%

La adaptación de Richard Donner de Superman, estrenada en 1978, está considerada, hasta ahora, como una de las mejores películas de superhéroes jamás hecha. Poco después llegarían las secuelas de Richard Lester que lograron un éxito moderado.

Muy al contrario que la siguiente entrega Superman IV: En busca de la paz. Un filme con unos efectos visuales tan pobres y una puesta en escena tan horrible que la crítica no tuvo más remedio que darle un 12% en Rotten Tomatoes. Y es que, a pesar de contar nuevamente con Christopher Reeve, Gene Hackman y Margot Kidder, se convirtió en la última adaptación del personaje en el cine hasta Superman Returns en 2006.

JONAH HEX (2010) 12%

Nadie diría que una película cuyo reparto está encabezado por Josh Brolin, John Malkovich y Megan Fox, se convertiría en un fiasco, pero, así ocurrió con Jonah Hex. Un western en el que en sus fallidos 81 minutos, Brolin hace lo que puede por salvar una cinta que incluye subtramas tan rápido como las abandona, lo que la hizo merecedora de tan solo un 12% de críticas positivas.

BATMAN Y ROBIN (1997) 10%

Después de Batman Forever en 1995, Joel Schumacher repitió dos años después con Batman & Robin, una cinta que muchos fans del personaje catalogan como mamarracha. El terrorífico diseño de producción, los colores estridentes y los bat pezones que le colocó el realizador a los trajes le valió a la crítica otorgarle un gélido 10% en Rotten Tomatoes. Y es que ni siquiera la presencia de Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze o la de Uma Thurman como Poison Ivy fueron capaces de salvar este filme tan frenético como descerebrado.

ELEKTRA (2005) 10%

Jennifer Garner fue la valiente protagonista de Elektra, el spin-off surgido del Daredevil de Ben Affleck, y posiblemente, la peor película de la actriz hasta la fecha. De hecho, es recordada por ser como una de las peores películas de cómics jamás realizadas, la crítica la puntuó con un 10% de valoraciones positivas.

SUPERGIRL (1984) 10%

Tampoco corrió mejor suerte Helen Slater como Supergirl en el filme del personaje estrenado en 1984. Los diálogos presuntuosos, los cochambrosos efectos visuales y la casi exigua caracterización de Slater como la superheroína hizo que la crítica fuera inmisericorde puntuándola con un 10% más frío que la Fortaleza de la Soledad de Superman.

LOS CUATRO FANTÁSTICOS (2015) 9%

La versión de Josh Trank en la gran pantalla de la primera familia de Marvel en 2015 recibió una gélida acogida por parte de la crítica. Carente del colorido y el humor tan característicos de los Cuatro Fantásticos, la tildaron de ser tan aburrida y deprimente que la valoraron con tan solo un 9% de críticas positivas en Rotten Tomatoes.

CATWOMAN (2004) 9%

Una de las adaptaciones de superhéroes más vilipendiadas es la protagonizada por Halle Berry como Catwoman en 2004. Una película tan plana que ni siquiera una villana de la talla de Sharon Stone pudieron salvarla del batacazo en taquilla. Su 9% la ponen en el segundo puesto de las peores películas de superhéroes.

CAPITÁN AMÉRICA (1990) 8%

Mucho antes de que Chris Evans encarnase al primer vengador en el UCM, Matt Salinger fue quien encarnó al Capitán América en 1990 bajo las órdenes de Albert Pyum. Su película está considerada, por encima de cualquier otra, como la peor cinta de superhéroes de toda la historia y su 8% así lo demuestra, poniéndola en el número 1 de la lista. Un puesto que a su pesar brilla más que el escudo del héroe de las barras y estrellas.