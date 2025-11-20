Glen Powell protagoniza The Running Man: "Vivimos en una época de telerrealidad"

LOS ÁNGELES, 20 Nov. (CulturaOcio - Raquel Laguna)

Glen Powell protagoniza la película The Running Man, nueva y ambiciosa adaptación de la novela que Stephen King publicó en 1982 bajo el seudónimo de Richard Bachman. El filme, dirigido por Edgar Wright, llega a los cines de España este viernes 21 de noviembre.

La cinta plantea un futuro inquietantemente cercano en el que el mayor fenómeno televisivo es un concurso mortal emitido en directo: una persecución extrema donde los "runners" deben sobrevivir 30 días mientras son cazados por asesinos profesionales para entretenimiento de una audiencia insaciable.

Powell encarna a Ben Richards, un trabajador precario que, desesperado por conseguir dinero para salvar a su hija enferma, acepta participar en el programa como "último recurso". Su carácter combativo, su instinto de supervivencia y su capacidad para desafiar las reglas lo convierten en un inesperado favorito del público... y en una amenaza para un sistema construido sobre la explotación y la violencia.

Para Powell, la historia conecta directamente con el presente. "Vivimos en una época de telerrealidad. Instagram, TikTok y todas estas plataformas hacen que estemos grabándolo todo constantemente. Creamos narrativas, decidimos muy rápido quiénes son los héroes y quiénes son los villanos. Todo lo que aparece en The Running Man es muy parecido a lo que pasa ahora mismo", señala Powell en una entrevista concedida a CulturaOcio.

Sobre la preparación para interpretar a Richards, un hombre llevado física y emocionalmente al límite, Glen dice que lo más duro fue meterse en la piel de alguien atrapado por un sistema injusto. "Todos desearíamos ser un poco como él. Es un tipo corriente que solo intenta estar ahí para su familia. Es alguien oprimido por los matones del mundo, por decirlo así. Hace lo que puede, y se apunta a este concurso imposible de ganar para salvar a su familia", explica.

MANIPULACIÓN COMO FORMA DE ENTRETENIMIENTO

La otra cara de este fenómeno televisivo es Dan Killian, el despiadado productor del show, interpretado por Josh Brolin. El actor reconoce que le atrajo especialmente el hecho de explorar la manipulación como forma de entretenimiento. "Me enganché al primer reality show que hubo en Estados Unidos y recuerdo la manipulación que había incluso entonces. Siempre me ha interesado el contraste entre tener honor y aprovecharse de la desesperación de la gente para obtener beneficios económicos", asevera.

Brolin subraya que el libro de Stephen King, escrito en 1982 y ambientado en 2025, resulta sorprendentemente actual: "Te hace pensar en las similitudes y en lo que el autor proyectó". El actor también destaca el trabajo de Powell: "Glen me cae muy bien, y respeté mucho su entrega. Trabajo con muchos actores jóvenes ahora mismo, como Jacob Elordi o Timothée Chalamet. Es una nueva generación que está surgiendo con fuerza y es genial".

Lee Pace interpreta por su parte a uno de los implacables asesinos profesionales encargados de dar caza a Richards. Para él, las secuencias de acción junto a Powell fueron uno de los grandes atractivos del rodaje. "Persigo a Ben Richards durante toda la película. Glen es un actor increíble y aporta una fuerza tremenda al personaje, así que era emocionante estar en una escena con él. Fue un gran reto... pero a mí me encantan los retos", afirma.

Los actores William H. Macy, Michael Cera, Emilia Jones, Daniel Ezra, Jayme Lawson, Sean Hayes, Katy O'Brian y Colman Domingo completan el reparto de The Running Man.