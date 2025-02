Rachel Zegler dice que los ataques de odio a su Blancanieves son "pasión" por el personaje de Disney

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

Rachel Zegler ha sufrido las críticas del fandom más tóxico desde que se anunciara que encarnaría a Blancanieves en el nuevo remake en imagen real del clásico de Disney, que llegará a los cines el próximo 21 de marzo. Aunque la mayoría de ataques han estado motivados por la ascendencia latina de la actriz cuyo fichaje despertó ataques racistas en redes como ya lo hiciera el fichaje de Halle Bailey en la Sirenita, Zegler asegura que toda la conversación surgida alrededor de la cinta se debe a la gran "pasión" que genera el pesonaje.

"Interpreto los sentimientos de la gente sobre esta película como pasión por ella y qué honor poder ser parte de algo por lo que la gente siente tanta pasión", expresó la actriz en una entrevista concedida a Vogue México. "No siempre vamos a tener los mismos sentimientos que todos los que nos rodean y todo lo que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros", razonó.

Y es que, aunque algunos consideran la apariencia de Zegler inadecuada para representar al personaje del clásico cuento de los hermanos Grimm, otros detractores también han alegado sentirse ofendidos por ciertos comentarios de la intérprete.

Zegler fue ampliamente criticada al hablar del giro que se le daría a la historia de Blancanieves en la alfombra roja de la Expo D23 de 2022, donde tildó a la película original de "anticuada" y el comportamiento del príncipe como "extraño", además de adelantar que la princesa se convertiría en "la líder que sabe que puede ser", comentarios que algunos vieron como una falta de respeto al personaje. Además, cuando la actriz se pronunció en contra de la elección de Donald Trump el año pasado, la coalición MAGA prometió boicotear el estreno de la película.

"Es muy importante que el público sepa que Disney ha encontrado este hermoso y delicado equilibrio entre el clásico animado que todo el mundo conoce y ama de 1937, y al mismo tiempo, lo presenta a esta nueva generación", explicaba ahora la actriz, que también señalaba lo que, para ella, es la esencia de Blancanieves.

"Su superpoder es su corazón, no hay ningún poder sobrenatural que Blancanieves posea más allá de su amor por la humanidad, por todas las criaturas vivientes y su creencia fundamental de que hay bondad en todo, eso es algo que realmente creo que el mundo podría aprovechar más", señaló la actriz de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes o West Side Story.

Por otro lado, la intérprete abordaba la importancia de la representación al confesar que, en su infancia, le gustaba Bella porque "tenía el pelo castaño y era difícil encontrar a alguien que se pareciera a nosotras [Zegler y la reportera] en este tipo de películas". "Ahora veo qué hermosa experiencia fue para las niñas negras de todo el mundo ver a Halle [Bailey] interpretar a Ariel en La Sirenita (2023)", expuso.

"Entiendo que la conversación surge de que la comunidad no quiere ser vista como un monolito, pero la realidad de ser latino y trabajar en esta industria es que tratamos de representar a toda la diáspora", explicaba por otro lado la actriz, abordando sus raíces colombianas. "Sé dónde he estado, lo represento en mi narrativa y lo llevo en mi corazón todos los días. Nadie puede decirme nunca que no es parte de mí", declaró.

Dirigida por Marc Webb, además de con Rachel Zegler como protagonista, el remake de Blacanieves contará con Gal Gadot como la reina malvada y con otros nombres como Andrew Burnap, Martin Klebba, Eddison Burch, Ansu Kabia, Dujonna Gift o Dean Nolan.