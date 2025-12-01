Zootrópolis 2 arrasa en taquilla con más de 556 millones en su primer fin de semana

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

Zootropolis 2, la secuela del filme de Walt Disney Studios ganador del Oscar a la mejor película de animación en 2017, se ha estrenado por todo lo alto. La secuela ha cerrado su primer fin de semana en taquilla con más de 556 millones de dólares, una impresionante cifra que la ha llevado a batir numerosos récords y que deja un dato más que llamativo: una película Disney ha recaudado en China más que en la taquilla USA en el fin de semana de Acción de Gracias.

Según informa Variety, Zootrópolis 2, que aterrizaba en las salas precisamente en una fecha tan señalada para el mercado norteamericano como el puente de Acción de Gracias, lleva recaudados 156 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 400 millones en el resto del mundo, destacando especialmente su desempeño en China (donde el domingo alcanzaba los 270,7 millones, según señaló Artisan Gateway). En España, según datos de ComsCore, la cinta también ha sido número uno indiscutible y ha recaudado 3,15 millones de euros.

Por el momento, el filme suma así un total de 556 millones de dólares. Con estas cifras, la película se ha convertido la mejor apertura de un filme de animación de la historia y en el cuarto mayor estreno mundial en la historia, solo por detrás de Vengadores: Endgame, Vengadores: Infinity War y Spider-Man: No Way Home y siendo, por tanto, el mejor estreno de una cinta de animación.

En cuanto a su fulgurante éxito en China, el estreno de Zootrópolis 2 ocupa el sexto lugar entre los más taquilleros de todos los tiempos en el país, el segundo entre las películas no nacionales. Tras apenas cinco días en las salas, el largometraje es ya la cinta de animación no nacional más taquillera del mercado chino y la película extranjera más taquillera desde Vengadores: Endgame.

Cabe decir que la primera película tuvo una muy buena acogida en China pero su popularidad se disparó con la inauguración de Zootopia Land en el parque temático Shanghai Disneyland.

Por otro lado, y ya a nivel global, hay que recordar que la primera entrega de Zootrópolis superó la barrera de los 1.000 millones y todo apunta a que la secuela seguirá el mismo camino. De ser así, la cinta sería la segunda película del año en superar esa marca, de momento solo alcanzada por otro filme de Disney, el remake en imagen real de Lilo y Stitch.

"La increíble acogida de Zootropolis 2 refleja tanto su atractivo mundial como el extraordinario trabajo de nuestros cineastas y reparto", expuso Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment, tal y como recoge el medio estadounidense. "Es un momento de orgullo para Disney Animation y para todos nosotros en Disney, por no mencionar que es una forma estupenda de comenzar la temporada de vacaciones", añadió.