'Yo, adicto' y '#SeAcabó: Diario de las campeonas' se alzan con dos Emmy Internacionales

España se ha coronado con dos Emmy Internacionales. El primero por la serie 'Yo, adicto' y el segundo por el documental '#Seacabó: Diario de las Campeonas'. De esta forma, Oriol Pla se ha convertido en el primer español, en ganar el Emmy Internacional a Mejor Actor gracias a 'Yo, Adicto' en el que relata la vida de su director, Javier Giner y su experiencia con las adicciones. Y, por otro lado, #Seacabó: Diario de las Campeonas, ha sido el documental que han creado las jugadoras de la selección española y en el que relata el caso Rubiales. Dirigido por Joanna Pardos, y producido por Netflix, ha ganado el Premio Emmy Internacional a mejor documental deportivo del año 2025.(Fuente: YouTube / X / Instagram)