El XXIII Salón del Cómic reúne a profesionales y aficionados de la viñeta en Getxo (Bizkaia)

Profesionales, librerías especializadas y aficionados de la viñeta de todo el país se dan cita este fin de semana en Getxo (Bizkaia) por el XXIII Salón del Cómic del municipio.El evento, que dura todo el fin de semana y está dirigido por el Aitor y cineasta vasco Borja Crespo, cuenta con puestos de venta, turnos de firmas, charlas y encuentros componen la oferta principal del evento. Paco Roca, Marika Vila, Raquel Gu, Mamen Moreu, Sebas Martín, Fernando Blanco, Álvaro Martínez Bueno, Irene Márquez, Laura Pérez, Rubén Pellejero y Josune Muñoz, están entre los autores destacados.