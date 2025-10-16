Vitoria acoge la muestra World Press Photo 2025, cuya foto ganadora retrata a un niño gazatí

El Centro Cultural Montehermoso de Vitoria-Gasteiz alberga hasta el próximo 16 de noviembre la muestra del World Press Photo 2025, el certamen internacional de fotoperiodismo más importante del mundo, que ofrece un total de 160 fotografías de 41 autores y que por vigésimo tercer año llega al Antiguo Depósito de Aguas de la mano del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de la capital alavesa. La fotografía ganadora, tomada por la fotógrafa palestina Samar Abu Elouf para The New York Times, retrata a Mahmoud Ayyur, un niño de 9 años que perdió ambos brazos en un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza. "Llama muchísimo la atención su mirada; sus ojos expresan una madurez que no es habitual para un niño de su edad, y reflejan su estado actual y, sobre todo, ese futuro extraño que se abre para él", ha explicado el promotor del World Press Photo en la capital alavesa, Paco Valderrama.