Todo listo para el Gacha's Comedy 2026

Toledo, 25 de febrero de 2026. El Gacha's Comedy vela armas de cara a lo que será su novena edición, una cita con la comedia patria que ha ido ganando éxito a base de risas para colocar el humor castellanomanchego en la línea de salida de los mejores escenarios de toda la Comunidad Autónona. Un festival que nació de la mano artesana del rodense Jesús Arenas y su técnico, Carlos Martínez, y que ya es una cita indiscutible del calendario cultural en Castilla-La Mancha que ha ganado presencia en forma de patrocinadores (Fuente: Imágenes Cedidas)