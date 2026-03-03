Ben Kingsley se une a Sonic 4 en un papel clave y los fans apuestan por Metal Sonic - CONTACTO/PARAMOUNT

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Sonic 4, cuyo rodaje ya ha comenzado, tiene previsto su estreno en cines el 19 de marzo de 2027, de nuevo con Jeff Fowler como director. Ahora se ha dado a conocer que Ben Kingsley, quien retomó recientemente su rol de Trevor Slattery en la serie de Marvel Wonder Man, se unirá al elenco de esta nueva entrega de la franquicia protagonizada por el erizo más querido y veloz de los videojuegos y al que encarna en la gran pantalla Ben Schwartz.

Según The InSneider, la cuarta entrega de Sonic ha fichado a Kingsley para un papel clave, aunque se desconoce si será dando voz a un personaje o encarnando a uno de los personajes.

Esto ha llevado a que los fans especulen con que el intérprete británico, ganador del Oscar a mejor actor por su actuación en Gandhi, dé vida en la película a Metal Sonic, la copia malvada del erizo azul creada por el todavía más diabólico doctor Ivo Robotnik, al que ha dado vida Jim Carrey en los tres primeros filmes de la saga.

En todo caso, más allá del papel que asuma Kingsley, la película sumará a su reparto a Kristen Bell. La actriz dará vida a la eriza rosa Amy Rose en Sonic 4 y retomará su papel de Anna en Frozen 3, que se estrenará el 24 de noviembre de 2027.

Fowler ya reveló en 2024 que tanto Amy Rose como Metal Sonic, quienes ya hicieron su debut en la escena a mitad de los créditos de Sonic 3, serían el eje central de esta cuarta entrega de la franquicia. "Nunca ponemos a estos personajes a la ligera - siempre es porque pensamos que van a aportar algo interesante y nuevo a la historia", reveló a Polygon.

Dirigida nuevamente por Fowler, Sonic 4 también traerá de regreso a los compañeros del veloz erizo, Tails (Colleen O'Shaughnessey) y el siempre malhumorado Knuckles (Idris Elba). Además, se espera que Carrey retome en ella su rol de Robotnik y Keanu Reeves el de Shadow.

Estrenada en 2020, la primera película de Sonic recaudó 319 millones de dólares en todo el mundo. Su secuela, que vio la luz dos años después, amasó 405 millones de dólares a nivel global, y la tercera, lanzada en 2024, 492 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en una exitosa franquicia para Paramount que ya ha superado los 1.000 millones de dólares. Por lo que es probable que esta cuarta entrega supere el desempeño en la taquilla de sus predecesoras.