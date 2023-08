La exposición 'In your Face: Chicano Art after C.A.R.A' en el Espacio Cultural Serrería Belga en Madrid, muestra el enriquecedor mestizaje de la cultura chicana, que involucró a los más importantes autores y colectivos artísticos mexicano-estadounidenses del periodo de 1965 a 1985, entre ellos Carlos Almaraz, Bárbara Carrasco o Richard Duardo.