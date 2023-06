El Monasterio de Pedralbes no ha podido hacer bailar el huevo con agua del tradicional 'Ou com balla' a causa de la sequía, cosa que ha obligado a la dirección a optar por colgar de un hilo el huevo y que este se balancee. Esta situación ha sucedido en otros lugares de Cataluña, una comunidad que se encuentra en alerta de sequía a causa de la falta de lluvias. Si es cierto que la Catedral de Barcelona ha podido disfrutar de un 'Ou com balla' con agua, como marca la tradición.

