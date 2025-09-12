La reconstrucción del Patio del Castillo de Vélez-Blanco y la escalinata estarán para 2027

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha anunciado este viernes que la reconstrucción integral del Patio de Honor del Castillo de Vélez-Blanco (Almería) y la escalinata renacentista del alcázar, que cuentan con un presupuesto de casi cuatro millones de euros, estará finalizada en otoño de 2027, conforme a las previsiones iniciales.Así lo ha manifestado la consejera durante una visita a la segunda fase de obras iniciada en el monumento el pasado 9 de septiembre acompañada del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien también se ha interesado por unos trabajos que se financian en un 75% a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.