El Primavera Sound no se celebrará en Madrid en 2024

El Primavera Sound ha anunciado este viernes que no celebrará una próxima edición en Madrid en 2024. Con una organización en la que el festival celebrado en la capital por primera vez se vio sumergido en cancelaciones por las lluvias, la organización ha anunciado que no celebrará el próximo año esta edición dado que la ciudad no cuenta con un recinto capaz de albergar con garantías un evento de esta magnitud y formato en lo que a exigencias del público, requisitos de producción y despliegue musical se refiere. (Fuente: Europa Press / Instagram)

