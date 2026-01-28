'Un monstruo viene a verme' llega al Calderón de Valladolid para concienciar sobre el cáncer

La obra 'Un monstruo viene a verme', basada en la novela de 2011 del mismo nombre de Patrick Ness que llevó a la gran pantalla el director de cine Juan Antonio Bayona en 2016, llegará en febrero al Teatro Calderón de Valladolid con tres sesiones, una para el público general y otras dos matinales que contarán con la participación de 1.300 alumnos de 30 centros escolares con el objetivo de dar visibilidad al cáncer y abordar con los jóvenes en un espacio de diálogo el impacto de la enfermedad en las familias y en la sociedad.