Michel Franco explora amor tóxico y drama de la inmigración en 'Dreams': "El cine es político"

Madrid, 25 de febrero de 2026. El cineasta mexicano Michel Franco ('Después de Lucía', 'Nuevo Orden') explora la dependencia afectiva, las dinámicas de poder, la discriminación racial y las injusticias sistémicas que afectan a los migrantes en 'Dreams', un filme que no rehuye la etiqueta de "cine político" y que llegará a los cines en junio. Lo hace a través de la compleja relación entre una acaudalada filántropa estadounidense y un joven talento mexicano de la danza en un largometraje en el que Franco vuelve a dirigir a la ganadora del Oscar Jessica Chastain, que ahora en 'Dreams' comparte protagonismo con Isaac Hernández, el primer bailarín del American Ballet Theatre. Así, desde lo íntimo y siempre poniendo el foco en la "escalada de toxicidad" de esa tan apasionada como asimétrica pareja, Franco aborda el fenómeno de la inmigración en Estados Unidos. Una realidad que, reconoce el cineasta, se ha recrudecido enormemente con las políticas agresivas de Donald Trump y el despliegue implacable del ICE.