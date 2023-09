Juanjo Artero presenta su nuevo monólogo 'El Milagro de la Tierra'

El actor Juanjo Artero estrena un nuevo monólogo llamado 'El Milagro de la Tierra', en el que según el actor es un monólogo en el que él "cuento un poco mis inquietudes, lo que vienen a ser las inquietudes de todo el mundo desde que el ser humano es el ser humano". Además, el actor no deja a nadie indiferente al añadir que el monólogo "sería como el Big bang, la eyaculación, el embarazo, el nacimiento, la vida y la muerte. Todo está acompañado de textos maravillosos, tanto de la literatura española como de todos los países. No es un recital de poesía. Yo hablo de mis inquietudes también, como yo, Juanjo, y me voy encontrando con mis personajes dentro de esas preguntas existenciales que también aparecen en metáfora a partir de mi vida, de es lo más mío que he hecho".

Más información Poesía