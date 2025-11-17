Jon M. Chu: "Espero que 'Wicked 2' nos dé valor para expresar nuestra opinión"

El viernes 21 de noviembre llega a los cines 'Wicked: Parte II', el filme que, de nuevo protagonizado por Cynthia Erivo y Ariana Grande, completa la adaptación del exitoso musical de Broadway creado por Winnie Holzman. Y además de repetir el éxito de la primera entrega, que arrasó el pasado año con más de 750 millones de dólares en taquilla, su director, Jon M. Chu, espera que el público sepa "encontrar la verdad" que se esconde tras esta precuela de 'El mago de Oz' y que su imperecedero mensaje de "valentía y coraje" cale en la audiencia.(Fuente: Europa Press/Universal Spain)