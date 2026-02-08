Joel Sánchez: "El poder representar a un país como es China es una oportunidad genial"

El presentador de los actos de celebración del Año Nuevo Chino en Barcelona, Joel Sánchez, ha declarado en los micrófonos de Europa Press que "tener la oportunidad de poder representar a un país tan grande como China en la comunidad tan grande que tenemos aquí en Barcelona es algo genial".Así lo ha declarado este domingo al mediodía en el Arco del Triunfo de la capital catalana, que ha sido el escenario elegido para darle la bienvenida al año del Caballo de Fuego.A lo largo de todo el fin de semana, se han realizado numerosas actividades culturales como bailes, actuaciones y desfiles. También cabe destacar la feria gastrónomica, donde los presentes han podido disfrutar de los platos más tradicionales de la cocina china.