Archivo - ¿A Qué Hora Y Dónde Ver La Super Bowl 2026 Con La Actuación De Bad Bunny? - PABLO MARTÍNEZ RODRIGUEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPH

MADRID, 8 Feb. (CulturaOcio) -

La Super Bowl XL tendrá lugar en la noche del domingo 8 de febrero (la madrugada del lunes en España) en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. El evento deportivo anual más seguido del planeta cnotará con la actuación de Bad Bunny en el descanso y con los adelantos de algunas de las películas y las series más esperadas del año. Y aquellos que deseen disfrutar en directo se estarán preguntando... ¿A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026?

Bad Bunny toma el testigo de Kendrick Lamar y será la estrella del espectáculo del descanso de la Super Bowl. Una elección que no ha estado exenta de críticas por parte de los entornos ultraconservadores del movimento MAGA e incluso por Donald Trump. El artista puertorriqueño se alzó recientemente con tres premios Grammy, incluyendo mejor álbum del año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

El evento también contará con las actuaciones musicales de Green Day, Charlie Puth, Coco Jones y Brandi Carlile. Por otra parte, es de esperar que durante la retransmisión se emitan adelantos de cintas tan esperadas como Vengadores: Doomsday, Scream 7, Spider Man: Brand New Day, Toy Story 5, The Mandalorian y Grogu o El día de la revelación, lo nuevo de Steven Spielberg.

El partido de este año, que enfrentará a los Seattle Seahawks y los New England Patriots, podrá seguirse en directo desde España a través de la 'app' de DAZN y también del canal DAZN 1 de Movistar Plus+ (Díal 70), que contará con narración en castellano. Además, este año la final de la NFL también se emitirá en la televisión en abierto, en el canal Cuatro.

En Latinoamérica, la Super Bowl estará disponible en la plataforma de streaming Disney+. En México, también se podrá ver desde la aplicación de Fox Sports y a través de ESPN, así como en la televisión en abierto, concretamente en Azteca 7 de TV Azteca y el Canal 5 de Televisa.

Para aquellos que no puedan seguir la emisión en directo y no quieran perderse a Bad Bunny, la SNL publicará la actuación en su canal oficial de YouTube.

Aunque las previas arrancaran horas antes, el partido de este año, que enfrentará a los Seattle Seahawks y los New England Patriots, podrá seguirse en directo desde España a partir de las 00:30 horas de la madrugada del lunes 9. En las Islas Canarias, la retransmisión arrancará una hora antes: a la 23:30 de la noche del domingo.

A las 17:30 horas del domingo 8 de febrero, el partido dará comienzo para los espectadores de México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 18:30 horas del domingo será cuando el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia puedan ver la gran final de la liga de fútbol americano. Y aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, podrán disfrutarla a partir de las 19:30 horas del domingo.

Por su parte, para aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo), el evento dará comienzo a las 20:30 horas del domingo.