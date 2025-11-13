Javier Castillo vuelve a Netflix con 'El cuco de cristal'

Este viernes 14 de noviembre llega a Netflix 'El cuco de cristal', la nueva serie basada en la novela de Javier Castillo. Compuesta de seis capítulos, y con una historia "autoconclusiva" y totalmente independiente de las anteriores, 'El cuco de cristal' es, en palabras de sus protagonistas, un "thriller emocional sobre personajes muy rotos" que, moviéndose en distintas líneas temporales, desentraña las misteriosas desapariciones que desde hace décadas están teniendo lugar en un pequeño y enigmático pueblo.