Fernando Guillén Cuervo destaca la "gran emoción" por la nominación a los Premios Goya

El actor Fernando Guillén Cuervo ha destacado la "gran emoción" que siente por la nominación a los Premios Goya del documental sobre la figura del director Eloy de la Iglesia, titulado 'Adicto al Cine'. Fernando Guillén ha asegurado que él estaba apoyando "a los productores del documental" y que para ellos es "una gran emoción homenajear a la figura de Eloy de la Iglesia". También ha querido resaltar las dificultades en la realización del proyecto y el orgullo de poder competir "contra grandísimos documentales".