¿A qué hora se estrena en HBO El caballero de los Siete Reinos, la nueva serie de Juego de tronos?

¿A Qué Hora Se Estrena El Caballero De Los Siete Reinos En HBO Max? - HBO MAX

MADRID, 18 Ene. (culturaOcio) -

El caballero de los Siete Reinos, la nueva serie que amplía el universo de Juego de Tronos llega a HBO Max este lunes 19 de enero. La tercera serie centrada en la obra de George R. R. Martin, que ha sido renovada por una segunda temporada antes de su estreno, sigue las aventuras del ilustre caballero Ser Duncan el Alto y su pequeño escudero, Egg. ¿A qué hora se estrena El caballero de los Siete Reinos en HBO max?

"Un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, dos héroes improbables vagaban por Poniente: un joven e ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su pequeño escudero, Egg. Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos improbables e incomparables amigos", relata la sinopsis oficial.

Tras el estreno del primer capítulo este lunes 19 de enero (el domingo 18 para los espectadores de Estados Unidos y Latinoamérica), el resto de las 6 entregas que conforman la primera temporada de El caballero de los Siete Reinos irán llegando semanalmente a la plataforma, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Episodio 1: 19 de enero de 2026

- Episodio 2: 26 de enero de 2026

- Episodio 3: 2 de febrero de 2026

- Episodio 4: 9 de febrero de 2026

- Episodio 5: 16 de febrero de 2026

- Episodio 6: 23 de febrero de 2026

En cuanto al horario de estreno, el primer episodio de El caballero de los Siete Reinos estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 18 de enero en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada del lunes 19 de enero, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

Aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva serie que sigue la estela de la obra de George R. R. Martin a las 19:00 horas del domingo 18 de enero, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, la serie que vuelve a sumergir al espectador en el universo de Juego de Tronos, estrenará su primera entrega para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando El caballero de los Siete Reinos comience su andadura para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, el primer episodio de la serie de HBO Max estará disponible a las 21:00 horas del domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el inicio de la primera temporada de la esperada serie a partir de las 22:00 horas del domingo.