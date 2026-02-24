Emma Corrin y Jack Lowden protagonizarán la miniserie de 'Orgullo y Prejuicio' en Netflix

Madrid, 24 de febrero de 2026. La adaptación de 'Orgullo y prejuicio', la novela más famosa de Jane Austen, es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene entre manos Netflix para este año y, consciente de ello, la plataforma ha compartido el primer avance de la serie. El gran reclamo de esta producción, que contará con seis episodios, reside en su pareja protagonista. Emma Corrin, conocida por su papel en 'The Crown', asumirá el reto de dar vida a la independiente Elizabeth Bennet. Frente a ella, Jack Lowden interpretará al icónico y reservado Sr. Darcy. (Fuente: Netflix)