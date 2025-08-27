'Dos Tumbas', un 'thriller' de venganza que presenta a una abuela "como personaje empoderado"

El próximo viernes 29 de agosto llega la nueva serie española de Netflix, 'Dos tumbas', un 'thriller' de seis capítulos en el que se relata cómo dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, el caso se da por cerrado por falta de pruebas y sospechosos. Es en ese momento cuando la abuela de una de las dos desaparecidas, interpretada por la actriz Kiti Mánver, decide llevar a cabo una investigación por su cuenta y al margen de la ley. El guionista de este proyecto, Jorge Díaz, ha indicado que uno de los atractivos de la serie es presentar a una abuela "como un personaje empoderado". Por su parte, Kiti Mánver ha celebrado que cada vez en más producciones "las mujeres mayores no somos invisibles". (Fuente: Europa Press / Netflix)