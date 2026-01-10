El destino de un personaje Stranger Things desaparecido durante 4 años, revelado - NETFLIX

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

Ambientado 18 meses después de la batalla final contra Vecna, el epílogo del episodio final de Stranger Things muestra qué le depara a cada personaje tras el cierre de la historia. Sin embargo, tanto en ese repaso como a lo largo de la quinta temporada destaca la ausencia de Suzie, la novia de Dustin con la que mantenía una relación a distancia. Ante ese silencio, Gaten Matarazzo ha compartido su propia lectura sobre qué ocurre con esta pareja.

"No tuve una conversación con ellos al respecto", señala el actor que encarna a Dustin en una entrevista con Business Insider, donde aclara que no habló del destino de este romance con los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things.

A falta de esa conversación, Matarazzo tiene su propia teoría sobre lo que pasó entre los dos. Y es que, "durante el año de duelo poco saludable de Dustin" la relación entre ambos llegó a su fin. "Quiero decir, si está apartando a los amigos que pasan tiempo con él a diario, imagino que probablemente también terminó con la relación a distancia", explica.

El intérprete subraya que, aunque le "gustaría pensar que lo hizo de buenas maneras", no cree que fuera el caso. "No era muy amable en ese momento de su vida", expresa Matarazzo sobre un Dustin al que la muerte de Eddie en la cuarta temporada le marcó profundamente, tal y como se ve en cómo trata a Steve, Mike y Lucas en la quinta entrega.

El actor añade una segunda posibilidad, esta vez desde la perspectiva de Suzie, y apunta "que probablemente ella rompió con él". "Quizá ella estaba harta de su mierda. Quizá simplemente dijo: 'No pienso lidiar con esto'. Y eso sería tremendamente justo por su parte. Así que me la imagino pensando: 'No tengo tiempo para nada de esto'", reflexiona Matarazzo.

A pesar de que el personaje interpretado por Gabriella Pizzolo no aparece en la temporada final de Stranger Things, su irrupción en la tercera parte se convirtió en una de las escenas más icónicas de la serie. En ella, su conversación por radio con Dustin desembocó en el dúo cantando la canción de La historia interminable en pleno clímax, mientras el monstruo del Mundo del Revés les pisa los talones a los protagonistas y Hopper y Joyce están al límite en la base rusa bajo Hawkins.

Suzie volvió a aparecer de manera puntual en la cuarta temporada de Stranger Things, cuando el grupo desplazado a la Costa Oeste, Mike, Will, Jonathan y Argyle, viaja hasta su casa en Utah para pedirle ayuda confiando en sus conocimientos informáticos para descifrar una pista.

Por cronología, no se espera que Suzie aparezca en Stranger Things: Relatos del 85, spin-off de animación que llegará a Netflix este 2026 y se ambientará en el invierno de entre la segunda y tercera temporada. Según la sinopsis del proyecto, Dustin y compañía se enfrentarán a nuevos monstruos del Mundo del Revés mientras investigan un caso paranormal que sacude Hawkins.

Además de un misterioso spin-off recién anunciado del que solo se conoce su existencia y que será, según los Duffer, "muy, muy guay", está en desarrollo una serie derivada en imagen real que será "una entidad propia e independiente" a la vez que otorgará "respuestas a dudas relacionadas con la memoria de Henry Creel". Tal y como confirmó el tándem creativo, la ficción responderá a preguntas relacionadas con la escena del capítulo final en la que el joven Henry se topa con una misteriosa piedra asociada al Mundo del Revés, al Abismo y al origen de sus poderes.