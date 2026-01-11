El director vallisoletano Roberto González-Monjas debuta al frente de la Orquesta Nacional

La Orquesta y Coro Nacionales de España inaugura el año con un programa sinfónico centrado en la naturaleza, el paisaje y el amor. El director vallisoletano Roberto González-Monjas ha liderado por primera vez a los músicos de la Orquesta Nacional de España en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el viernes 9 y el sábado 10 de enero, a las 19.30 horas, y el domingo 11 a las 11.30. El concierto reúne cuatro piezas de Eduardo Soutullo, Ernest Chausson y Ottorino Respighi para trazar un itinerario sonoro que conecta, a través del mar, las condiciones extremas del Ártico con los espacios simbólicos de Roma.