La declaración de herederos de Castelao será consultable tras el hallazgo de un funcionario

El expediente de declaración de herederos de Castelao, con fecha de 1972, será próximamente consultable a través del Arquivo Histórico de Pontevedra tras haber sido cedido este jueves por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pontevedra.Un funcionario de auxilio judicial, Pablo López, halló el documento hace dos meses, en agosto de 2025, mientras realizaba tareas de organización en el Archivo Judicial de Gestión. El hallazgo fue una "casualidad" que, además, ha ocurrido en el llamado 'Ano Castelao', que homenajea el 75 aniversario del fallecimiento del autor.