Daniel Pérez Prada protagoniza 'Padre no hay más que uno, la serie'

Este domingo 25 de enero se estrena en atresplayer 'Padre no hay más que uno, la serie', cuyos episodios llegarán semanalmente a la plataforma y estarán todos disponibles el 6 de febrero en Prime Video. La ficción, creada por Inés de León, no cuenta ya con el elenco de la taquillera saga de películas protagonizada y producida por Santiago Segura, sino que presenta a la familia Vicho Vaello, encabezada por Mateo (Daniel Pérez Prada), un padre de familia lleno de ideas sobre educación consciente y Helena (Mariam Hernández), la madre cuya reincorporación a la vida laboral no va exactamente como esperaba."Yo estoy muy agradecido de coger un testigo de un éxito tan brutal, porque te pone las cosas muy fáciles y a la vez tengo muchas ganas de que la gente perciba y se dé cuenta y admire que yo he tirado por otro lado. Santiago [Segura] hizo su Javier, yo he hecho mi Mateo, Santiago hizo un tipo de personaje y yo he hecho otro totalmente distinto", explica Pérez Prada en una entrevista concedida a Europa Press, añadiendo que, en su opinión su trabajo ha sido "a lo mejor un poco más físico".