Bailey Bass presenta 'Avatar: Fuego y Ceniza': "Estaremos bien si bajamos las armas"

El viernes 19 de diciembre llega a los cines 'Avatar: Fuego y ceniza', tercera entrega de la taquillera saga creada por James Cameron que retoma la historia de Pandora y sus habitantes tras la muerte de Neteyam, el primogénito de la familia Sully. A partir de esa pérdida, el largometraje plantea un relato atravesado por "diferentes formas de duelo" que, según sus protagonistas, reivindica la necesidad de que "bajemos las armas" y alerta de que "la muerte solo trae más muerte" y la guerra "terribles traumas".(Fuente: Europa Press/Youtube)