Evangeline Lilly (Perdidos, El Hobbit) revela que padece daño cerebral tras un aparatoso accidente

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

Evangeline Lilly, actriz conocida por Perdidos y las trilogías de El Hobbit y Ant-Man, ha revelado que padece daño cerebral meses después de sufrir una conmoción al desmayarse y golpearse la cara contra una roca. El accidente ocurrió en mayo de 2025, cuando perdió el conocimiento en la playa.

La intérprete ha compartido un vídeo en Instagram en el que explica que los resultados de un escáner cerebral reciente muestran que "casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando con menor capacidad". A continuación, ha añadido que tiene "daño cerebral por la lesión cerebral traumática y, posiblemente, otros factores en juego", además de subrayar que "ahora mi trabajo es llegar al fondo de esto con los médicos y luego emprender el duro trabajo de arreglarlo".

"Pero está bien. Mi deterioro cognitivo desde que me destrocé la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y me ha permitido un final de 2025 más reparador", ha expresado Lilly, que ha acompañado la grabación con un texto donde asegura que le "reconforta saber que mi deterioro cognitivo no es solo perimenopausia", aunque le "inquieta saber la cuesta arriba que será intentar revertir las deficiencias".

Entre las reacciones a su publicación destaca la de Michelle Pfeiffer, quien da vida a su madre, Janet Van Dyne, en el Universo Cinematográfico de Marvel. "Eres una guerrera. Nada, ni siquiera esto, te derrotará, amiga mía", reza el comentario de la protagonista de Batman vuelve, Los fabulosos Baker Boys y Scarface.

Tras el accidente, Lilly ya había mostrado imágenes de su rostro ensangrentado y narrado lo sucedido en Substack. En ese relato describió los primeros instantes después del golpe. "Saco la cara de la arena y cojo aire. Tengo la boca y la nariz llenas de sangre", dijo. La intérprete que encarnó a Kate Austen en Perdidos también explicó que ha sufrido episodios de desmayo desde que era niña y que, según le ha contado su pareja en varias ocasiones, "cuando me quedo inconsciente, parece que me muero. Se me ponen los ojos en blanco y toda la vida abandona mi cuerpo".

La actriz también señaló que, en un inicio, los médicos pensaron que se debía a hipoglucemia, hipótesis que más tarde quedó descartada. Sobre la causa de esos episodios, Lilly compartió la interpretación personal de que "he llegado a creer que este desconectar es el resultado de que mi pequeña alma alcanza su límite de lo que siente que puede afrontar en esta vida y, por decirlo de algún modo, sale del edificio".

Pese a la gravedad del golpe y a las secuelas descritas, la intérprete que da vida a Tauriel en El Hobbit también expresó agradecimiento por lo ocurrido. "Puede parecer una locura viendo mi cara y mi diente roto, pero me siento muy agradecida de haberme desmayado. Necesitaba el reinicio", manifestó.

En paralelo, Lilly mantiene una pausa en su carrera interpretativa desde hace tres años. Su último trabajo fue como Hope van Dyne en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, película estrenada en 2023, y un año después indicó que "no estoy buscando activamente ningún trabajo en la industria", sino "dedicando mi tiempo a mi labor humanitaria y a mi escritura".