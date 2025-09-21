Angelina Jolie en San Sebastián: "Amo a mi país, pero no lo reconozco en estos momentos"

La actriz Angelina Jolie, que ha presentado este domingo por la tarde en San Sebastián la nueva película que protagoniza 'Couture', ha asegurado que "ama" Estados Unidos, pero "no lo reconoce en estos momentos" y ha advertido que "hay que tener cuidado con lo que se dice" porque "son momentos muy difíciles". "Amo a mi país, pero no lo reconozco en este momento. Siempre he vivido a nivel internacional, mi familia, mis amigos, mi vida y visión es internacional, por lo que mi visión del mundo también lo es. Cualquier cosa en cualquier parte que divide o que limita las expresiones personales y las libertades personales de cualquier persona es algo muy peligroso. Creo que son tiempos tan serios que hay que tener cuidado de hacer cosas así y con lo que se dice. Son momentos muy difíciles que estamos viviendo todos juntos", ha afirmado la actriz al ser preguntada por sus miedos en una rueda de prensa con mucha expectación.