El actor Jordi Sánchez debuta como director con 'Alimañas'

El actor Jordi Sánchez ha escrito y codirigido, junto a Pep Anton Gómez, la película 'Alimañas', en la que supone su ópera prima como director en el cine y se ha desmarcado de los directores que "insultan" o "gritan" durante un rodaje porque "no sirve para nada", aunque aclara que ese tipo de cineastas "ya casi no quedan". "Yo he vivido eso alguna vez y no sirve para nada. Es mejor cuando tú tienes fe en un actor y le dejas que proponga", ha reconocido en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de 'Alimañas' el próximo 27 de octubre.