350 personalidades del cine se suman a la comunidad palestina vasca contra el genocidio en Gaza

Más de 350 actores, directores, productores y profesionales del cine se han sumado a la manifestación convocada este miércoles en San Sebastián por la comunidad palestina de Euskadi contra la ocupación y el genocidio en Gaza, con el objetivo de denunciar el "asesinato" de la población, en especial de los niños y niñas. Actores, actrices y directores como Antonio de la Torre, Montxo Armendáriz, Jon Olivares, Sara Cózar, Itziar Atienza, Loreto Mauleón, Paul Urkijo, Klara Badiola, Mikel Losada, o Urko Olazabal, entre otros, han tomado parte en la rueda de prensa para presentar la movilización. "Desde el mundo del cine nos sumamos a esta manifestación y convocamos a la ciudadanía a que grite junto a nosotros para parar este genocidio, que no caiga en el olvido, que recordemos cada día, cada minuto, cada segundo, a todas las niñas y niños que, por culpa de la ocupación israelí, están siendo asesinados en Gaza", ha defendido el actor Antonio de la Torre.