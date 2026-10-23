Zodiac, la serie de Marvel, confirma su conexión con Agentes de SHIELD y a sus guionistas

Zodiac, la serie de Marvel, confirma su conexión con Agentes de SHIELD y a sus guionistas
Zodiac, la serie de Marvel, confirma su conexión con Agentes de SHIELD y a sus guionistas - MARVEL STUDIOS
Cultura Ocio
Actualizado: viernes, 23 octubre 2026 14:23
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   MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

   Hace una semana, en el marco de la Comic-Con de Nueva York, Marvel anunció Zodiac, una nueva serie de imagen real descrita como un thriller de espionaje que llegará en 2028 y que ya ha dado a conocer a sus guionistas. Y aunque por el momento no se sabe demasiado de la trama, los pocos detalles que se tienen indican a una posible conexión con Marvel, Agentes de SHIELD.

   Según recoge Deadline, Amit Cohen y Ron Leshem serán los encargados de escribir el guion. Cohen ha trabajado en títulos como Red Skies o Traitor y Leshem fue el creador de la serie israelí Euphoria, que serviría de inspiración a la ficción de HBO Max protagonizada por Zendaya. Ambos han colaborado previamente en No Man's Land y otros títulos.

   De acuerdo con las fuentes del medio estadounidense, la historia de Zodiac seguirá a "una pareja de espías que persiguen a objetivos dotados de habilidades especiales". La descripción recuerda a los inicios de Marvel, Agentes de SHIELD, serie en la que el agente Phil Coulson reunía a un pequeño grupo para investigar casos extraños y descubrir nuevos superhéroes.

   Cabe recordar que los fans ya habían relacionado ambas series cuando salió a la luz el logo de Zodiac, que incluye parte del emblema de S.H.I.E.L.D.

¿APARECERÁN PHIL COULSON O BOBBI MORESE EN ZODIAC?

   Por ahora, se desconoce si efectivamente habrá una conexión entre Zodiac y Agentes de SHIELD, aunque Clark Gregg, el actor que encarnó a Phil Coulson en la serie de ABC (y también en Los Vengadores) compartió el anuncio de la nueva ficción en sus redes sociales, lo que ha hecho a algunos preguntarse si eso significa el regreso de su personaje.

   Por otro lado, Adrianne Palicki, que dio vida a Bobbi Morse en Agentes de SHIELD y en principio iba a protagonizar un spin-off junto a Nick Blood, ha expresado su deseo de aparecer en lo nuevo de Marvel. "Echo de menos a Bobbi. Me enteré de lo de [Zodiac] ayer mismo. Un fan se me acercó y me preguntó al respecto. No tenía ni idea. Espero que traigan de vuelta a Bobbi. Me encantaría volver a ponerme ese uniforme", aseguró la actriz en declaraciones a Comics, Beer & Sci-Fi.

   Durante muchos años se debatió sobre el lugar que ocupaba Marvel, Agentes de SHIELD dentro del UCM y si pertenecía al canon, pero Brad Winderbaum, director de Marvel Television, Animación, Cómics y Franquicias, expuso que estaba buscando la forma de encajarlo todo.

   "Me resulta emocionante pensar en cómo encajar esas series de la ABC en el canon. Para mí, si me conoces y sabes cómo funciona mi mente, es un terreno divertido de imaginar", señaló en una entrevista concedida a ScreenRant en 2024. Zodiac podría ser una oportunidad perfecta para hacerlo, aunque el 'insider' Daniel Richtman ha dejado caer que "será una producción bastante independiente".

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