Yellowstone vuelve con un homenaje a la 'Cowboy Culture' en un viaje que marcará el futuro de los Dutton

La segunda parte de la temporada 5 de Yellowstone ya ha desembarcado en SkyShowtime. Y lo ha hecho, además de revelando el destino de su hasta ahora protagonista John Dutton, el personaje de Kevin Costner, con un homenaje a la 'cowboy culture' en su primer episodio en un viaje que marcará el futuro del rancho de la familia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Deseo es todo lo que necesitas, el 5x09 de Yellowstone no solo ha estado marcado por su revelación inicial que confirma que el patriarca del clan ha muerto, aparentemente suicidándose. Sin embargo, más tarde se descubre que Sarah Atwood (Dawn Olivieri), la pareja de Jamie (Wes Bentley), le ordenó a una empresa de asesinos a sueldo que su muerte pareciera un suicidio.

Evidentemente, el fallecimiento de John Dutton será un punto de inflexión en el futuro de la familia. Y es que hay mucho en juego, incluyendo el rancho. Tanto es así que Beth (Kelly Reilly) estaba intentando salvarlo de convertirse en una estación de esquí, junto a los planes para construir un aeropuerto internacional. Pero no es la única dispuesta a mantener viva la memoria de su padre ni su legado.

Su marido, Rip Wheeler (Cole Hauser), también mantenía un fuerte vínculo con John, al que consideraba una figura paterna. Al fin y al cabo, lo acogió siendo un adolescente que huía tras haber matado a su maltratador padre.

EL VIAJE HASTA EL 6666

Así pues, el capítulo salta seis semanas atrás en el tiempo para mostrar cómo, acompañado de sus mejores hombres y mujeres, el capataz se embarca en un viaje hasta Texas para ayudar a trasladar varias reses que corren peligro de exponerse a la brucelosis, una enfermedad que, de contraerla, no solo podría ser mortal para el rebaño, sino también para las personas.

Es entonces, en el trayecto hasta el rancho amigo 6666 (el Four Sixes Ranch) y en su estancia allí, cuando Taylor Sherindan aprovecha toda espectación generada en el regreso de Yellowston para subrayar un mensaje: la cultura de los cowboys se está muriendo. "Dentro de 30 años ya no habrá nadie que haga esto", dice Rip en un momento del capítulo. Antes, el rudo personaje deja ver su lado más tieron cuando un niño le pregunta si puede acariciar su caballo. Wheeler no solo accede, sino que intenta enseñarle cómo saber cuándo a un equino le gusta alguien.

Esta acción representa el interés del personaje en transmitir sus conocimientos sobre la cultura cowboy a la generación venidera, consiguiendo así que perdure. Sin embargo, su esperanza se viene abajo cuando el niño le dice que su hermana pensaba que los "vaqueros" ya no existían.

¿QUIÉN ES BILLY KLAPPER?

Es más, en otro momento Rip va hasta una tienda de espuelas donde queda maravillado con las habilidades de un veterano artesano que las hace "de una sola pieza". "No veía esto hace décadas", confiesa el vaquero, que se lleva como si fuera un tesoro un par de estas piezas. Ese anciano artesano del metal es Billy Klapper, un herrero auténtico que hizo un cameo en este capítulo y que falleció antes de su emisión. De hecho, el episodio está dedicado a la "memoria de Billy Klapper".

Más tarde, Rip le confiesa a Walker (Ryan Bingham) que su oficio está condenado a desaparecer. Por esa razón, Wheeler entiende lo que el rancho representaba para John Dutton y por qué necesitaba herederos que lucharan por él con todas sus fuerzas.

No se trata únicamente de un pedazo de tierra. Es el legado de la familia Dutton. Todo aquello que John había levantado con sus manos y trabajó muy duro para mantenerlo dentro del clan. Y es el motivo por el que Rip intenta que nadie pueda apropiarse de ello ahora que su padre adoptivo ha muerto. Por lo que, si lo consigue, el rancho permanecerá en sus manos y las de su esposa Beth, asegurándose de preservar tanto lo que John construyó como la manera de vida que tanto aman. En cualquier caso, toca esperar para averiguarlo.