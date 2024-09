Campamento Yellowstone: SkyShowtime convierte la sierra de Madrid en el rancho de Kevin Costner

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

El próximo 14 de noviembre, la esperada segunda parte de la temporada 5 de Yellowstone, aterrizará en SkyShowtime. Con motivo del estreno de esta nueva tanda de episodios de la aclamada serie de Taylor Sheridan, el servicio de streaming ha llevado hasta la sierra de Madrid, concretamente hasta los parajes de Soto del Real, la esencia del rancho de John Dutton, el personaje de Kevin Costner, con la indumentaria, escenografía y costumbres que caracterizan a los 'cowboys' de la serie.

La idea de celebrar este Campamento Yellowstone nace de la propia experiencia inmersiva a la que Sheridan somete a sus intérpretes antes de comenzar el rodaje. Celebrados en Texas y Montana, esta suerte de entrenamientos ecuestres han sido una parte importante de la preproducción de las cuatro temporadas anteriores y tienen el objetivo de sumergir a los actores en las vivencias de sus personajes para conseguir así la autenticidad que la ficción rezuma.

"No ensayo con mis actores. Es imposible explicarles en qué consiste este estilo de vida. Es algo que tienen que vivir por sí mismos. Así que me los llevo allí y los pongo manos a la obra", afirma Sheridan, uno de los principales baluartes de SkyShowtime por su prolífica y alabada trayectoria televisiva que incluye títulos como Tulsa King, Mayor of Kingstown, Operaciones especiales: Lioness o las precuelas de Yellowstone, 1923 y 1883.

"Cuanto mejor sepan montar, cuanto más comprendan a su personaje, mejor será la interpretación y más realistas y auténticas parecerán las escenas", añade el cineasta sobre la importancia de que los intérpretes estén en sintonía con sus personajes.

Tal y como Sheridan hace con su equipo antes de comenzar la producción de una nueva temporada de Yellowstone, SkyShowtime ofreció la posibilidad de subirse a lomos de los corceles, aprender a lanzar el lazo como un auténtico 'cowboy' y disfrutar del paisaje de la sierra madrileña. Para finalizar el evento, los jinetes de Vistas Reales organizaron un espectáculo de hípica, para mostrar lo que los caballos son capaces de hacer fuera de la pantalla.

Lara Álvarez, seguidora acérrima declarada de Yellowstone, fue la encargada de introducir el evento y poner a los asistentes en la piel de los Dutton. La presentadora realizó un repaso a través de las cinco temporadas de la serie, recorriendo los momentos más impactantes y las traiciones más dolorosas.

YELLOWSTONE, UN UNIVERSO EN EXPANSIÓN

No obstante, Álvarez no fue la única encargada de mostrar las novedades que SkyShowtime tiene planificadas estrenar, ya que Juan Mayne, Regional Content Director del servicio de streaming para Iberia, también enseñó varios de los platos fuertes que preparan para el futuro próximo.

Además de la nueva entrega de la serie anteriormente protagonizada por Kevin Costner, otras interesantes producciones fueron presentadas. Sheridan no descansa en lo que a ficciones se refiere, ya que el próximo 20 de noviembre llegará a la plataforma Landman, su nuevo proyecto. En esta ocasión cambiará los extensos ranchos de Montana por la industria petrolífera de su Texas natal, con los peligros, ambiciones y traiciones que esta entraña.

Pero si hay un proyecto que los fans del creador esperan con ansias es The Madison, el nuevo spin-off de Yellowstone protagonizado por Michelle Pfeiffer dando vida a Stacy Clyburn, una mujer adinerada que se traslada de Nueva York a Montana. Esta secuela de Yellowstone, que se alejará ligeramente de la familia Dutton, aterrizará en la plataforma en algún punto de 2025.

Además del regreso de Yellowstone, entre las novedades de Skyshowtime se encuentra Chacal, un thriller protagonizado por Eddie Redmayne, Lashana Lynch y Úrsula Corberó que adapta la novela de Frederick Forsyth, El día del Chacal, adaptada previamente a la gran pantalla por Fred Zinnemann de 1973. La serie llegará al servicio de streaming el próximo 6 de diciembre.

Y el próximo 14 de noviembre, la esperada segunda parte de la temporada 5 de Yellowstone se estrenará en exclusiva en SkyShowtime. El servicio de streaming cuenta en su catálogo, además de con todas las entregas previas de la serie protagonizada por Costner, con otras producciones de Sheridan como Lawmen: Bass Reeves, Lioness, Mayor of Kingstown y Tulsa King.