Kevin Costner valora el destino de John Dutton en Yellowstone: "No me hace correr a verlo"

La reacción de Kevin Costner al destino de John Dutton: "No me hace correr a verlo"

La reacción de Kevin Costner al destino de John Dutton: "No me hace correr a verlo" - SKYSHOWTIME

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

El primer episodio de la Parte 2 de la temporada 5 de Yellowstone ya se ha emitido en Estados Unidos y ha revelado el destino de John Dutton, personaje central de la trama, tras la salida de Kevin Costner, protagonista hasta ahora de la serie. Tras esto, el intérprete ha asegurado en una entrevista que "no sabía cuándo se emitía" el capítulo y que ahora, conociendo el devenir del personaje, no tiene especial ilusión en "correr a verlo".

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El noveno episodio de la quinta temporada tardó escasos minutos en mostrar la muerte de John Dutton. El personaje al que interpretó Costner se había suicidado y su cuerpo apareció sin vida en la mansión del gobernador con un arma a su lado. El final del personaje ha sido una baja de vital importancia para la serie, provocando los lamentos de los fans en redes sociales.

En una entrevista en The Michael Smerconish Program, Costner confesó su total desconocimiento de la nueva tanda de episodios: "Voy a ser perfectamente honesto. No sabía que era ayer cuando se emitía, lo juro. Todos estos años, he estado viendo anuncios con mi cara por todos lados y ahora pienso: 'Vaya, no estoy en ese'. No estoy en esta temporada. No me di cuenta de que era ayer".

"No lo vi, he escuchado que es un suicidio. Eso no me hace querer correr a verlo. Son gente bastante inteligente, puede que sea una maniobra de distracción. ¿Quién sabe? Son muy buenos, ya se darán cuenta", afirmó Costner, que además reveló que hasta la emisión del episodio, no había discutido con él los planes que tenían para su personaje.

En esa misma entrevista, Costner comentó que, cuando aún estaba dentro del elenco de la serie, se había planteado varios finales para Dutton. Y es que, de entre todos ellos, ninguno era el suicidio, lo que sugiere que, de haber continuado en Yellowstone, el final del hasta ahora protagonista habría sido radicalmente distinto. El entrevistador, al igual que multitud de fans de la ficción, asegura que "no es lo que habría esperado para Dutton", dado que no es un personaje que le encaje con el suicidio que han mostrado en la ficción.

No obstante, la ficción reveló que, seis semanas antes del trágico suceso con el que arranca, Sarah Atwood (Dawn Olivieri), la pareja de Jamie (Wes Bentley), contrató a un asesino a sueldo ordenándole que hiciera que la muerte de Dutton pareciese un suicidio. Por tanto, todo apunta a que Costner, a pesar de no haber visto el capítulo, no está tan alejado de lo que en realidad ha ocurrido cuando se refiere a este punto de no retorno de la serie como una "maniobra de distracción".

De una manera u otra, la ficción de Taylor Sheridan debía afrontar la salida de Costner, que abandonó Yellowstone por motivos de calendario, al estar inmerso en la producción de su ansiado proyecto, Horizon: An American Saga. El estreno en España de la nueva tanda de episodios llegará de la mano de SkyShowtime el próximo jueves 14 de noviembre.