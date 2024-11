Yellowstone confirma el destino de Kevin Costner (John Dutton)

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

El 10 de noviembre se estrenó en Estados Unidos la segunda parte de la temporada 5 de Yellowstone. El noveno episodio de la entrega, que llegará a SkyShowtime España el 14 de noviembre, ha estado marcado por la ausencia de Kevin Costner, pero el capítulo ha desvelado el destino de su personaje, John Dutton.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El capítulo desvela que John Dutton ha muerto. Beth Dutton (Kelly Reilly) y su hermano Kayce Dutton (Luke Grimes) llegan a la mansión del gobernador, propiedad de su padre John, que está rodeada de policías, y descubren que su padre ha puesto fin a su vida. Costner no aparece en pantalla y los espectadores solo ven un cuerpo sin vida junto a un arma, pero la expresión en los rostros de sus hijos lo dice todo.

La ficción retrocede entonces seis semanas para explicar qué ocurrió antes de la muerte de John, y se revela que Sarah Atwood (Dawn Olivieri), la pareja de Jamie (Wes Bentley), ordenó a un asesino a sueldo que hiciera que la muerte de John pareciera un suicidio. El episodio termina con Beth jurando que matará a Jamie.

La productora ejecutiva Christina Voros, quien dirigió el capítulo, ha concedido una entrevista a The Hollywood Reporter en la que ha dado todos los detalles sobre el regreso de Yellowstone. "Leí el primer guion y me quedé sin palabras. No lo vi venir", dijo sobre la muerte de John. "Si lo planteas desde el principio, entonces el misterio se convierte en cómo será el resto de la serie", agregó sobre la decisión de desvelar el destino de John en el primer capítulo.

"Leí el primer episodio y dije '¿qué pasará ahora?'. No tenía ni idea. Hay diferentes versiones de narración en las que podríamos haberlo prolongado hasta el final, en lugar de arrancar la tirita. Ahora surgen estas preguntas: ¿Cuál es la historia? ¿Qué harán? ¿Cómo lo harán? ¿Quién sobrevive?", planteó Voros.

Además, la directora también explicó por qué decidieron mostrar el cuerpo de John, pero no su rostro. "Sabes que es él por la forma en que Beth y Kayce reaccionan, y eso es lo que importa", aclaró. "Para mí era más importante centrarme en cómo te enteras de la muerte mirando las líneas del rostro de Luke y las lágrimas en los ojos de Kelly que mirando un cuerpo sin vida en el suelo", añadió.

Voros subrayó en la entrevista la importancia de los flashbacks en esta temporada, un elemento que el creador Taylor Sheridan ha usado a lo largo de toda la serie. "Taylor usa los flashbacks para complicar las cosas, no para explicarlas. Y creo que esta temporada es un excelente ejemplo de la forma en que ha utilizado los flashbacks como recurso narrativo en Yellowstone desde el principio. Es una forma muy natural de avanzar hacia este capítulo final, porque siempre ha usado flashbacks como una forma de acercar a la audiencia a la complejidad de la narración, por lo que hay algo realmente interesante en la forma en que nos recuperamos del pasado y el presente en esta temporada", esgrimió.

"Parte de la belleza del uso de flashbacks es que realmente yuxtapone y pone de relieve cuánto está en juego: cuánto se ha perdido, cuánto se dio por sentado, cuánto pensábamos que John estaría ahí para siempre. Es impactante", matizó.

SARAH, LA VILLANA DE LA TEMPORADA

Voros también analizó el papel de Sarah como villana en los nuevos episodios. "Sarah es una de las personas que probablemente sea más inteligente que Jamie", expuso. "Ella es una máquina política y nos resulta difícil saber en qué confiar como audiencia, a Jamie le resulta difícil saber en qué confiar. Se necesita un adversario tan inteligente para poder desorientar a Jamie lo suficiente como para confiar en ella. En un mundo donde no le queda nadie, se necesita un carácter muy específico que le permita enamorarse", argumentó.

"Esta temporada fue una clase magistral sobre cómo trabajar con actores en su punto álgido. Fue tremendamente gratificante ver a estos personajes, que han sido parte integral de la historia desde el principio, compartir el peso de la ausencia del patriarca. Todos han crecido de una manera muy profunda. Es una especie de arte que imita la vida. En ausencia de John, la familia tiene que unirse para soportar el peso del mundo, de la misma manera que el elenco se unió para soportar el peso de su ausencia de una manera muy bonito", añadió Voros, que también dio un breve adelanto de cara al siguiente capítulo: "Creo que hay mucho que desentrañar. Hay un mapa que se debe dibujar sobre cómo avanzar, y creo que el próximo episodio comienza a delinear la forma en que se dibuja ese mapa".