La segunda mitad de la última temporada de Yellowstone llegará a SkyShowtime el 14 de noviembre. Durante más de un año, Kevin Costner ha mantenido en vilo a los seguidores de la serie sobre su posible regreso como protagonista de la ficción. Tras cerrar la puerta definitivamente a volver a encarnar a John Dutton, Costner ha desvelado por qué decidió abandonar el proyecto capitaneado por Taylor Sheridan.

El ganador de un Oscar por Bailando con lobos se encuentra inmerso en la promoción de Horizon: An american saga - Capítulo 1, una cinta que vuelve a los orígenes clásicos del western que el propio Costner protagoniza, produce, escribe y dirige y que verá la luz en los cines este viernes 28 de junio. Ha sido precisamente durante una rueda de prensa para presentar su nuevo filme, donde la estrella ha aclarado su salida de la ficción.

"No fue complicado. Era una decisión que necesitaba comunicar", explicó el actor sobre el abandono del proyecto tras meses sin dar una respuesta firme. Y es que durante ese momento, el intérprete alegó que necesitaba tiempo para poder preparar Horizon, algo que no sentó bien a Sheridan, con el que tuvo diferencias creativas y problemas a la hora de adaptar los horarios de rodaje de Yellowstone con los de la cinta de Costner.

"Le dí cinco temporadas. Estaba muy feliz de poder participar en ese proyecto, pero no necesito dramas, así que vamos a alejarnos de ellos. Los fans han sido demasiado buenos conmigo y mi obligación es continuar y seguir haciendo cosas que signifiquen algo para mi", ha asegurado Costner en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.

Y es que el protagonista de Los intocables de Eliot Ness, Bailando con lobos o El guardaespaldas ha entregado sus últimos años en sacar adelante esta épica y costosa nueva franquicia. Horizon: An american saga estará compuesta por cuatro películas y dos de ellas verán la luz este año. El primer capítulo se estrenará este viernes 28 de junio, y la siguiente, apenas dos meses después, llegará a la gran pantalla el 30 de agosto. El tercer capítulo ya ha comenzado a rodarse, pero Costner asegura que todavía necesita más tiempo.

"Les debo a mis seguidores la mejor película que pueda dirigir. Si tiro la toalla con ciertos proyectos y decido no hacerlos, es mi problema. Pero si decido hacer algo, tengo a mis fans respaldándome, y no para satisfacerles, si no para guiarlos hacia sitios que no sabían que se podía ir. Hago películas para la gente. Esta no es mi película, es de los fans que me han apoyado. Es para ellos", sentenciaba el cineasta, aprovechando la oportunidad para agradecer a sus seguidores el apoyo.

Dirigida, producida y coescrita por Costner, Horizon situará su trama durante uno de los momentos clave en la historia de los Estados Unidos: el conflicto bélico que sufrió la nación entre los años 1861 y 1865. Además de Costner, completan el reparto Sienna Miller, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Danny Huston, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Jeff Fahey, Will Patton, Tatanka Means, Owen Crow Shoe, Ella Hunt, Jamie Campbell Bower y Sam Worthington.