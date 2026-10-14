Ya es oficial: Luz verde al reboot de Expediente X capitaneado por Ryan Coogler - FOX

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Han pasado tres años desde que el creador de Expediente X, Chris Carter, anunció que estaban trabajando en un reboot de la serie con Ryan Coogler al frente. Ahora, Hulu ha dado luz verde oficialmente al proyecto, que contará con Himesh Patel (La odisea, Yesterday) y Danielle Deadwyler (Till, Más dura será la caída) como protagonistas.

Tal y como ya se confirmó el pasado marzo, Patel y Deadwyler interpretarán personajes originales y no a nuevas versiones de Mulder y Scully, el mítico dúo encarnado por David Duchovny y Gillian Anderson. Coogler ha sido el encargado de escribir y dirigir el episodio piloto del proyecto, descrito como una "reinterpretación" de la serie original, y continuará al frente de la serie como productor ejecutivo.

"Me encanta Expediente X desde hace mucho tiempo, así que tener la oportunidad de escribir y dirigir el episodio piloto ha significado mucho para mí", ha expresado Coogler en un comunicado.

"Lo que creó Chris Carter es especial, y queríamos rendir homenaje a todo aquello que hizo que la serie original llegara a tanta gente, al tiempo que encontrábamos nuestra propia forma de adentrarnos en ese mundo", continúa el director de Black Panther y Los pecadores, película ganadora de cuatro premios Oscar, incluyendo mejor guion original, que también corrió a cargo de Coogler.

"Danielle y Himesh, junto con el resto del reparto, han aportado perspectivas e interpretaciones muy originales a estos personajes, y ver cómo todo encajaba ha sido una de las partes más gratificantes de la experiencia", asegura el cineasta. Coogler capitaneará el reboot junto a la showrunner Jennifer Yale, que ha trabajado como productora en series como See o Legión.

"Dos agentes del FBI con numerosas condecoraciones, pero muy diferentes entre sí, forjan un vínculo improbable cuando son asignados a una división cerrada desde hace mucho tiempo dedicada a casos que involucran fenómenos inexplicables", reza la sinopsis oficial del reboot de Expediente X. La serie original se emitió entre 1993 y 2002 y contó con 11 temporadas.

¿REGRESARÁN DAVID DUCHOVNY Y GILLIAN ANDERSON EN EL REBOOT DE EXPEDIENTE X?

Ni Anderson ni Duchovny figuran oficialmente ligados al reboot, aunque la actriz ha mostrado públicamente su respaldo al rumbo creativo que está tomando el proyecto. En una entrevista con Entertainment Tonight, Anderson se negó a confirmar si regresaría en la ficción capitaneada por Coogler, pero aseguró haber leído el guion del piloto, que tildó de "brillante". "No se me ocurre nadie mejor para tomar las riendas. Estoy deseando verlo porque creo que él es extraordinario", incidió.

Además, en su paso por la Awesome Com, Anderson ya elogió el talento de Coogler y aseguró haber mantenido "unas cuantas conversaciones con él". "El guion del piloto es realmente bueno. Mantened la mente abierta y dadle una oportunidad porque va a ser increíble. De verdad", reiteró.

"Llevo mucho tiempo entusiasmado con esto y estoy deseando volver a ello", expresó por su parte Coogler en una una entrevista con Last Podcast on the Left. "Algunos de los episodios van a dar muchísimo miedo. Vamos a intentar hacer algo realmente grande, algo que sea de verdad para los fans de Expediente X y quizá encuentre algunos nuevos", manifestó.