Muere a los 90 años Charles Cioffi, actor de Expediente X, Klute y Missing (Desaparecido) - FOX

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

Charles Cioffi, actor conocido por Expediente X, Klute y Las noches rojas de Harlem (Shaft), ha fallecido a los 90 años. Según informa TMZ citando a la esposa del intérprete estadounidense, Cioffi murió el viernes 22 de mayo por causas naturales en su domicilio de California rodeado de su familia.

Nacido el 31 de octubre de 1935 en Nueva York, Charles Cioffi irrumpió en el cine en 1971. Ese año participó en Klute, el thriller dirigido por Alan J. Pakula en el que interpretó al asesino que acechaba a Bree Daniels, el personaje encarnado por Jane Fonda, papel por el que la actriz ganó su primer Oscar. También en 1971, formó parte de Las noches rojas de Harlem (Shaft), película de Gordon Parks que convirtió al detective John Shaft (Richard Roundtree) en un icono del cine blaxploitation. Cioffi dio vida a Vic Androzzi, el policía neoyorquino que mantiene una tensa relación con Shaft.

A partir de entonces, Cioffi se consolidó como un rostro habitual del cine criminal estadounidense, donde interpretó a menudo a policías, jefes, agentes y figuras vinculadas al hampa. En esa línea participó en Lucky Luciano (1973), El Don ha muerto (1973) y Crazy Joe (1974), tres títulos que reforzaron su perfil como actor en relatos de mafias, investigaciones y ambientes policiales.

En la gran pantalla, su filmografía incluyó también El ladrón que vino a cenar (1973), Más allá de la medianoche (1977), Los pasajeros del tiempo (1979), Missing (Desaparecido) (1982), de Costa-Gavras, Remo, desarmado y peligroso (1985), La pandilla (1992) y Romance otoñal (1992). En All the Right Moves (1983), drama deportivo protagonizado por Tom Cruise y Lea Thompson, interpretó al padre del personaje de Cruise.

En televisión, uno de sus trabajos más recordados llegó con Get Christie Love!, serie policial emitida por ABC entre 1974 y 1975 en la que interpretó al teniente Matt Reardon, superior del personaje protagonista encarnado por Teresa Graves. Años después fue el jefe George Morris en cuatro telefilmes de Kojak emitidos entre 1989 y 1990.

Cioffi también dejó huella en Expediente X, donde interpretó a Scott Blevins, uno de los superiores de Mulder y Scully, en seis episodios emitidos entre 1993 y 1997, incluido el piloto de la serie protagonizada por Gillian Anderson y David Duchovny. Además, apareció en ficciones tan populares como Bonanza, The F.B.I., La mujer biónica, Hawaii 5-0, Lou Grant, Taxi, St. Elsewhere, Ley y orden, La ley de Los Ángeles, Policías de Nueva York, El show de Larry Sanders, Frasier y El abogado.

CHARLES CIOFFI (1931 - 2026)

Antes de convertirse en un actor secundario reconocible del cine y la televisión estadounidenses, Cioffi dio sus primeros pasos profesionales en el Guthrie Theater de Minneapolis, una de las instituciones teatrales más prestigiosas de Estados Unidos. Debutó en Broadway en 1968 con El rey Lear, obra en la que interpretó al duque de Albany y fue suplente del papel protagonista.

A lo largo de su trayectoria sobre los escenarios neoyorquinos participó en siete producciones de Broadway, entre ellas el musical histórico 1776, en el que dio vida a John Hancock durante la producción original, que se representó entre 1969 y 1972.