El final de Tron: Ares, explicado: Así conecta con Legacy y sus protagonistas

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque pertenecen a la misma saga y comparten pilares fundamentales, desde Kevin Flynn (Jeff Bridges) hasta la mitología de La Red, las tres películas de Tron están concebidas para funcionar de forma independiente como diferentes puntos de entrada a la franquicia. Tron: Ares, ya en cines, no es la excepción y puede verse sin haber revisitado los títulos previos, pero su epílogo sí conecta de manera directa con Tron: Legacy, sugiriendo un posible crossover en una hipotética cuarta entrega.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El largometraje, protagonizado por Jared Leto como Ares, una inteligencia artificial que viaja al mundo real, explica que un programa digital solo puede existir durante 29 minutos en la realidad física antes de desintegrarse. Pero la excepción llega a través del código de permanencia, un algoritmo atribuido a Kevin Flynn que permite a un programa estar indefinidamente fuera de la Red.

En el tercer acto, Ares (Leto) accede a la Red clásica de la primera película, que se estrenó en 1982, y se encuentra con Flynn, quien, sereno y resignado, opta por quedarse en el entorno digital y cede a Ares la llave que necesita para cruzar y sobrevivir como "mortal" en la Tierra. Gracias a este código, Ares vuelve a la realidad, salva a Eve y vence a Athena y el ejército digital de Julian Dillinger sin sucumbir al límite de tiempo.

Tras la batalla y la caída de la infraestructura de Dillinger, Ares decide vivir una temporada manteniendo un perfil bajo mientras explora su nueva identidad ahora que puede sentir y elegir como un humano. Pero este epílogo no busca cerrar la saga, sino orientarla hacia un posible reencuentro con los protagonistas de Tron: Legacy: Sam Flynn (Garrett Hedlund), hijo de Kevin, y Quorra (Olivia Wilde), la última ISO (algoritmos isomórficos), un tipo de programa no escrito por un humano, sino una entidad emergente de La Red, aquello que Kevin describía como un "milagro" con potencial científico y filosófico enorme.

Las primeras bases de un posible reencuentro aparecen ya en el propio prólogo de Tron: Ares, donde a través de un montaje de diferentes bloques informativos se confirma que Sam Flynn se apartó de la gestión de ENCOM, compañía que ahora lidera Eve Kim (Greta Lee), protagonista de la tercera entrega. Pero la pista determinante llega en la última secuencia, donde Ares le envía a Eve una postal donde le revela que ha emprendido una "búsqueda", afirmación que hace mientras hojea varias fotos de Quorra (una de ellas con Sam Flynn), lo que ancla su propósito a un reencuentro con los protagonistas de Legacy.