El reboot de Expediente X de Ryan Coogler ya tiene pareja protagonista: Este es el relevo de Mulder y Scully - FOX

MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

Himesh Patel, actor conocido por Yesterday y Tenet, será uno de los protagonistas del reboot de Expediente X que desarrolla Ryan Coogler, director de Los pecadores y Black Panther. El intérprete británico encabezará el reparto junto a la ya anunciada Danielle Deadwyler, actriz de Till, el crimen que lo cambió todo y Más dura será la caída.

Según informa Variety, Deadwyler y Patel interpretarán personajes originales y no a nuevas versiones del mítico dúo encarnado por Gillian Anderson y David Duchovny en las nueve temporadas originales de la serie emitida entre 1993 y 2002. El Expediente X de Ryan Coogler supondrá además el reencuentro profesional de Deadwyler y Patel, que ya coincidieron en el reparto de Estación Once, miniserie por la que el intérprete fue nominado al Emmy a mejor actor principal en miniserie o telefilm.

Ni Anderson ni Duchovny, que retomaron sus personajes en 2016 y 2018 para el regreso de la ficción, figuran oficialmente ligados al reboot, aunque la actriz ha mostrado públicamente su respaldo al rumbo creativo que está tomando esta reinterpretación. "Hemos tenido unas cuantas conversaciones. Ryan Coogler es un tipo estupendo y con muchísimo talento. Y el guion del piloto es realmente bueno. Mantened la mente abierta y dadle una oportunidad porque va a ser increíble. De verdad", indicó Anderson en la Awesome Con.

"Llevo mucho tiempo entusiasmado con esto y estoy deseando volver a ello. Algunos de los episodios van a dar muchísimo miedo. Vamos a intentar hacer algo realmente grande, algo que sea de verdad para los fans de Expediente X y quizá encuentre algunos nuevos", expresó Coogler en una entrevista con Last Podcast on the Left.

EL CREADOR DE LA SERIE ORIGINAL PRODUCIRÁ EL REBOOT

"Dos agentes del FBI con numerosas condecoraciones, pero muy diferentes entre sí, forjan un vínculo improbable cuando son asignados a una división cerrada desde hace mucho tiempo dedicada a casos que involucran fenómenos inexplicables", reza la sinopsis oficial del reboot de Expediente X, cuyo rodaje comenzará entre mayo y junio en Vancouver según Nexus Point News.

Por el momento no existe fecha de estreno y tampoco se ha dado luz verde a la serie completa más allá del episodio piloto, que estará dirigido y escrito por Coogler, recientemente ganador del Oscar a mejor guion original por Los pecadores. Jennifer Yale (Outlander) será la showrunner del proyecto, que estará producido por Chris Carter, creador de la Expediente X original.