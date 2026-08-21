Ya es oficial: El Kratos en la serie de God of War tiene nuevo rostro - SANTA MONICA STUDIO

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Ya está confirmado. Dave Bautista será Kratos en la serie de God of War que prepara Prime Video. El actor de Guardianes de la Galaxia sustituirá a Ryan Hurst quien, tras sufrir una grave lesión en el set, se vio obligado a desvincularse del proyecto.

Tras las informaciones que afirmaban que Amazon MGM Studios y Sony Pictures querían que Bautista tomara el testigo, Variety ha confirmado que el actor de Dune o Blade Runner 2049 protagonizará la serie de basada en la franquicia de videojuegos. Inicialmente, era Ryan Hurst, estrella de Hijos de la anarquía, quien daría vida a Kratos, el Dios de la Guerra. De hecho, el rodaje ya había comenzado el pasado mes de febrero con Hurst como protagonista.

La grabación de God of War se encontraba suspendida desde finales de junio, cuando el actor se desgarró el bíceps mientras realizaba una escena de acción. La lesión requirió una intervención quirúrgica seguida de una larga recuperación, por lo que decidieron buscar un sustituto de cara a comenzar los preparativos en agosto para retomar el rodaje a mediados de octubre en Vancouver.

Pocos actores parecen tan adecuados para el papel de Kratos como Bautista, cuya imponente trayectoria como luchador profesional le permitiría meterse en la piel de un personaje tan exigente físicamente con poca antelación. Además, coincide con la finalización de la rodaje de la nueva película del actor, el reboot de Highlander donde da vida al villano que se enfrentará a Henry Cavill. Un rol para el que de nuevo tuvo que ganar masa muscular.

DAVE BAUTISTA OFICIALMENTE SERÁ EL DIOS DE LA GUERRA

Según Deadline, la producción de God of War con Hurst como Kratos ya contaba con episodios rodados en su totalidad, que ahora tendrán que volver a grabarse. Además, la serie, que cuenta con Ronald D. Moore como showrunner, productor ejecutivo y guionista, tiene previsto rodar su segunda temporada inmediatamente después de la primera.

La ficción adapta la mítica saga de videojuegos homónima de PlayStation, tomando como base el arco argumental de God of War (2018) y God of War Ragnarök (2022), donde Kratos debe criar a Atreus, de diez años. Según la premisa oficial, padre e hijo emprenden un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, aventura en la que Kratos intenta enseñar a su hijo a ser un dios mejor, y Atreus trata de enseñar a su padre a ser un humano mejor.

Completan el elenco de la ficción Callum Vinson como Atreus, Sonya Walger como Freya, Mandy Patinkin como Odin, Ed Skrein como Baldur, Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Teresa Palmer como Sif, Alastair Duncan como Mimir, Jeff Gulka como Sindri y Danny Woodburn como Brok, entre otros.