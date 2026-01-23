Winona Ryder solo puso esta condición para formar parte de Stranger Things - NETFLIX

MADRID, 23 Ene. (CulturaOcio) -

Winona Ryder ha dado vida a Joyce Byers en Stranger Things durante una década, siendo uno de los personajes principales de la aclamada ficción. No obstante, todo podría haber sido muy distinto si los hermanos Duffer no hubiesen accedido a la única petición de la actriz para aceptar el papel, ya que, para esta, la prioridad era poder rodar la secuela de una mítica cinta de Tim Burton de 1988.

En una entrevista concedida a Harper's Bazaar, recordando su primera reunión con Ross y Matt Duffer, la actriz señaló que, por aquel entonces, Burton y ella estaban "hablando sobre la secuela de Bitelchús". "Hubo momentos en los últimos 15 años en los que pensamos que iba a suceder, pero esa es la cuestión... Tenía que ser perfecto para todos para que pudiera suceder", señaló.

"Recuerdo que en mi primera reunión con los hermanos Duffer les dije: 'Si se hace Bitelchús 2, me dejaréis hacerlo'. Estuvieron de acuerdo. Por suerte, salió bien. Esa era mi única condición", explicó.

Efectivamente, Bitelchús Bitelchús acabó haciéndose en esa larga década en la que Ryder encarnó a Joyce, estrenándose en 2024, casi 40 años después de la original. La intérprete retomó su rol de Lydia Deetz en una cinta que también contó con el regreso de Michael Keaton como el personaje titular y Catherine O'Hara como Delia Deetz, además de con nuevas adiciones al elenco como la de Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci o Willem Dafoe.

Si los creadores de Stranger Things no hubiesen aceptado la condición de Ryder, la serie de Netflix podría haber sido muy distinta. "Joyce no era un personaje tan interesante hasta que elegimos a Winona", explicó Matt Duffer en declaraciones al servicio de streaming en 2022.

"Es una actriz tan singular que queríamos aprovechar sus habilidades. Así que se convirtió en Richard Dreyfuss en Encuentros en la tercera fase, y ahí es donde se nos ocurrió todo lo de las luces navideñas. No sé si nada de eso habría existido si Winona hubiera dicho 'no' al papel", reveló el realizador, haciendo referencia a una de las escenas más míticas de la primera temporada (y, quizá, de toda la serie), cuando Joyce llena su casa de luces de Navidad con la esperanza de comunicarse con su hijo desaparecido.