Los creadores de Miércoles preparan una serie de animación de terror

Los creadores de Miércoles ya trabajan en una serie de animación de fantasía y terror

MADRID, 30 Nov. (CulturaOcio) -

Alfred Gough y Miles Millar, creadores de Miércoles, tienen un nuevo proyecto entre manos. Los directores volverán a colaborar con Netflix en una serie de animación para adultos basada en Grim, saga de cómics de terror y fantasía escrita por Stephane Phillips e ilustrada por Flaviano.

Según revela Deadline, Gough y Millar ejercerán de productores ejecutivos junto a Jennifer Yuh Nelson, directora de la segunda y tercera entregas de Kung Fu Panda y de Love, Death + Robots (una de las series de animación para adultos más emblemáticas de Netflix, ganadora de 17 premios Emmy). Phillips y Flaviano también serán productores ejecutivos de la ficción, que ya se encuentra en desarrollo.

Los cómics de Grim siguen a Jessica Harrow, una joven que, tras morir, se convierte en una parca, encargada de transportar almas al Más Allá. No obstante, al contrario que sus compañeros, Jessica no se acuerda de su vida anterior ni de cómo falleció, algo que está dispuesta a descubrir sea como sea.

La saga de Grim comenzó a publicarse en 2022 y pronto se convirtió en uno de los lanzamientos más vendidos en la historia de BOOM Studios!, editorial que se encuentra también detrás de títulos como Butterfly, que este año se convertía en serie de mano de Prime Video o Al otro lado del instituto (Just Beyond) de R.L.Stein, cuya adaptación se encuentra disponible en Disney+.

Cabe recordar que, aparte de en este nuevo proyecto, Gough y Millar continúan trabajando en Miércoles, cuya tercera temporada se espera que comience su rodaje en Irlanda en los próximos meses, de cara a un posible estreno en 2027.

La serie protagonizada por Jenna Ortega continúa siendo la ficción de habla inglesa más vista en la historia de la plataforma, con 252,1 millones de visualizaciones. Sus creadores han hablado en alguna ocasión de expandir la franquicia con un spin-off centrado en el tío Fétido (encarnado en la serie por Fred Armise) pero por el momento, y teniendo en cuenta que se han embarcado en la adaptación de Grim, parece que esto no sería una prioridad.